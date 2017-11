Loodusfotograaf Remo Savisaar pälvis rahvusvahelise tunnustuse

Eestlasest loodusfotograaf Remo Savisaar pälvis rahvusvahelisel konkursil "Nature Photographer Of The Year" oma varahommikuse raba fotoga maastikufotode kategoorias esikoha. Foto nimi on "Suveöö".

Savisaar rääkis "Ringvaatele", et foto sündis möödunud aasta 14. juunil Jõgevamaal Männikjärve rabas, mida ta külastas koos briti kolleegiga.

"Märkasin, et fotokotil on midagi valget. Selgus, et see on jää," kirjeldas ta suve kohta ebatavalisi ilmastikuolusid. "Vaatemäng oli võimas." Ka briti kolleeg, kes oli tulnud Eestimaist suve uudistama, hämmastus selle üle, et juunikuises Eestis võib jääd leida.

Savisaar tunnistas, et kuna konkurents võistlusel oli väga tihe, peab ta esikohta väga suureks tunnustuseks. "Suur töö tähendab tegelikult ka suurt õnne," nentis ta.