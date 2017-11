Kuula! Eesti Laul 2018 võistluslood, mis on juba avalikud

Eesti Laulu vanker on täie hooga veerema läinud ning žürii oma otsuse langetanud. 258 laekunud loost on välja valitud 20 poolfinalisti, kes võistlustulle astuvad.

Loo muusika autor on ansambel Miljardid, sõnad on kirjutanud Marten Kuningas.

"Real You" muusika ja sõnade autorid on Vivi Maar, Viveli Maar, Rasmus Lill.

Oma võistlusloo "Real You" on avaldanud ka koosseis Girls In Pearls .

Loo muusika on kirjutanud Marie Vaigla, Jonas Kaarnamets ja Jan-Christopher Soovik. Sõnade autor on Jonas Kaarnamets.

Frankie Animal kandideeris Eesti Laulule oma uusima singliga "(Can't Keep Calling) Misty".

