Varastatud vetsupaber ja seks kolleegiga ehk vaata, milliseid saladusi peidab eestlaste kontorielu

Kontoriinimestelt uuriti näiteks, kuidas nende asutuses jõule tähistatakse, kas nad on töölt kaasa võtnud vetsupaberit, kontoris seksinud, kolleegi sahtlites sorinud või on neid tööl ahistatud.

CV.ee turundusjuht Rain Uusen tegi "Terevisioonis" veel käimasolevast küsitlusest väikese vahekokkuvõtte. Näiteks selgus, et pea 7% Eesti kontoritest on kas iga päev või väga sageli tööl mõni loom kaasas. 15% asutustest ei taha lapsi tööpostil näha, kuid pea 30% on tihti jõnglased tööruumides ringi uitamas.

Ühised külmkapid kutsuvad vahel pättust tegema ning nii tunnistas 6% küstlusele vastanutest, et on töökaaslasele kuuluvat toidukraami pihta pannud. Alkoholi joob töö lausa kolmandik kontorirahvast, 18,6% joob tööajal. 14 inimest tunnistas, et neil on tööl oma salapudel.

Viiendik vastanutest tunnistas, et on jäänud tööl magama. 16% on sorinud oma kolleegide sahtlitest ning 29% varastab töölt midagi endaga koju kaasa. Võetakse pastakaid, märkmepabereid ja 1% isegi tualettpaberit.

4,1% seksib kontoris oma kolleegiga, 3,2% on tööl seksinud koos oma elukaaslasega.

TEADLIK LAISKLEMINE – tehes mitte midagi!

52% - jah

23% ei – mitte kunagi

FIRMA VARA – 28% on võtnud midagi ehk pea kolmandik

16% - on võtnud kontoritarbeid

12,6% - on võtnud veel midagi, nt süüa töölt kaasa, firmakingitusi, sest need on osutunud vajalikuks

1 % WC paber

7 inimest on võtnud sularaha

46% - ei ole kunagi firma tagant varastanud

AHISTAMINE

37% on kogenud ahistamist

(Sh seksuaalne ahistamine 1,7% naistest ja 1,1% meestest)

23% - üle jõu käivad töökohustused

2,3% - ahistan ise teisi (5,4% meestest, 2% naistest)

Minu seisukohti / väljaütlemisi on eiratud - mehed 32% ja naised 22%

Tööohutuste rikkumine – 44,6% jah, sh 3,9% teadlikult iga päev

Ärisaladuste levitamine konkurendile – 8,9% on juhtunud

Rahulolu

Tööandja – ei ole rahul 7,78% / normaalne 19,97% / hea 44,76%

Töökeskkond – 6,22 / 16,01 / 47,29

Töö ise – 5,01 / 14,06 / 51, 09

Kontoritöötajad on keskmiselt 33-52 aastat vanad.