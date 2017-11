Soome superstaari Saara Aalto unistus Eurovisioonist täitus

Soome ringhäälingu YLE saatejuhid avaldasid otsuse väljakuulutamisel, et Aalto on juba aastaid unistanud Eurovisioonil osalemisest, vahendas Eurovision tv.

Aalto esitab Soome eelvoorus kolm laulu, mille hulgast valitakse võidulaul. Väljavalitud pala esitab Aalto juba mais Lissabonis toimuval Eurovisiooni lauluvõistlusel.

Briti "X Factori" talendivõistlusel rahvusvahelise kuulsuse saavutanud Saara Aalto on pika arengutee läbi käinud artist, kes kirjutab ka ise muusikat. Ta on esinenud paljudel galakontsertidel, telesaadetes ja muusikalides. Muu hulgas on ta jaganud lava selliste tähtedega nagu Jose Carreras, Andrea Bocelli ja Adam Lambert. Saara Aalto on avaldanud neli stuudioalbumit ning ühe duetiplaadi.

Aalto on esinenud ka mitmeid kordi Eestis, viimati suvel Soome 100 kontserdil.

Eurovisioon 2018 toimub 8., 10. ja 12. mail Portugali pealinnas Lissabonis.