Norra menubänd A-ha annab suvel Tartu laululaval kontserdi

Üle 15 aasta taas Eestit väisavad muusikud esitavad välikontserdi raames bändi loomingu paremikku, alates ansambli esimesest üleilmsest hitist "Take On Me" kuni hetkel viimase stuudioalbumi "Cast In Steel" paladeni.

Suurte staaride välikontserdid toimuvad viimasel ajal reeglina Tallinnas. A-ha esindajatega läbirääkimisi alustades soovis kontserdikorraldaja kohe algusest peale tuua bändi just Tartusse, kus asuv laululava on ilus ja sobiv koht suurte suvekontsertide läbiviimiseks. 1998. aastal andis Tartu laululaval kontserdi Depeche Mode.

A-ha tuli kokku 1982. aastal ning pika karjääri jooksul on muusikud välja andnud kümme stuudioalbumit, mis sisaldavad hulgaliselt hitte – sealhulgas leiab Norra trio hitivaramust selliseid palasid nagu "Take On Me", "Crying In The Rain", "The Sun Always Shines On TV", "Stay On These Roads", "Hunting High And Low", "Summer Moved On", "I’ve Been Losing You", "Cry Wolf", "The Living Daylights", "Scoundrel Days", "Velvet", "Minor Earth Major Sky", "Manhattan Skyline" ja palju-palju teisi. A-ha on oma tegutsemise jooksul mitmeid kordi laiali läinud, viimati peeti hüvastijätukontsert detsembris 2010.

Bändi koosseisu kuuluvad solist Morten Harket, kitarrist Pål Waaktaar-Savoy ja klahvpillimängija Magne Furuholmen. 19. juulil astuvad Tartu laululaval üles lisaks A-ha põhiliikmetele ka mitmed külalismuusikud, kes on Norra menubändiga koos "Electric Summer 2018" tuuri raames esinemas.