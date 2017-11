Telekanal HBO sõlmis lepingu Sarneti "Novembriga"

"Meie jaoks on see väga suur asi, sest see tähendab filmile hüppelist vaatajaskonna laienemist. Film avaneb HBO VOD ehk videolaenutuse leviks 2018. aasta sügisel ja jõuab pea kahekümne riigi vaatajate ette," ütles Kissa.

Reedel jagati auhindu Minskis Valgevene olulisimal rahvusvahelisel filmifestivalil Listapad, kus "November" võitis kolm auhinda. Rainer Sarneti linateost pärjati parima filmi auhinnaga Kuldne Listapad. Preemiad sai ka Mart Taniel parima operaatoritöö eest ja filmi helilooja Jacaszek parima muusika eest.

"November" on tänaseks osalenud juba 20 rahvusvahelisel filmifestivalil, sh Tribeca (USA), Mumbai (India), Shanghai (Hiina), Darwini (Austraalia), Bogota (Kolumbia) ja Karlovy Vary (Tšehhi) festivalide programmides.

Eesti poolt Oscari kandidaadiks esitatud "Novembri" peatselt Põhja-Ameerikas algava kinoleviga tegeleb levifirma Oscilloscope Laboratories. Eesti vaatajatel on filmi aga võimalik taaskord suurel ekraanil vaadata Tallinnas PÖFF-i raames, sest film osaleb festivali Eesti filmide võistlusprogrammis. "Novembri" seansid leiavad aset 23. novembril Coca-Cola Plazas ja 25. novembril kinos Artis.

Lavastaja Rainer Sarneti käe all valminud "November" on muinasjutufilm täiskasvanutele, mille tegevus toimub paganlikus Eesti külas, kus ahned ja juhmid külaelanikud pistavad rinda nii Katku, Vanapagana kui krattidega. Andrus Kivirähki bestselleril "Rehepapp" põhineva linaloo peaosades mängivad Rea Lest, Jörgen Liik, Arvo Kukumägi, Heino Kalm, Meelis Rämmeld, Katariina Unt, Taavi Eelmaa ja Jaan Tooming. "Novembri" produtsent on Katrin Kissa, operaator Mart Taniel, kunstnikud Jaagup Roomet ja Matis Mäesalu. Filmi muusika lõi Poola helilooja Jacaszek."November" valmis Eesti, Hollandi, Poola koostööna, kus peatootjaks on produktsioonifirma Homeless Bob Production.