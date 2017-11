Galerii: Hollywoodis marsiti ahistamise vastu

Tuhanded inimesed marssisid Los Angeleses teemasildi #metoo all, et võidelda Hollywoodis lokkava ahistamise vastu.

#MeToo on sotsiaalne kampaania, millega pööratakse tähelepanu ahistamisele ja selle ohvritele.

Kampaania sai alguse sel sügisel, kui Hollywoodi produtsent Harvey Weinstein tunnistas, et on aastate jooksul käitunud halvasti paljude naistega. Sellest ajast on meedia avaldanud veel mitmeid artikleid ahistamisjuhtumitest, kuhu on seotud mitmed nimekad Hollywoodi mehed.