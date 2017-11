Eesti Laulu vanker on täie hooga veerema läinud ning žürii oma otsuse langetanud. 258 laekunud loost on välja valitud 20 poolfinalisti, kes võistlustulle astuvad.

Rainer Ild lisas, et nad on ka väga edevad ja tahavad saavutada üha rohkem.

"See on hea tempel, see avab meile väga palju võimalusi festivalidele minna ja oma muusikat laiemalt müüa," ütlesid bändiliikmed.

