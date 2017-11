Mari-Liis Lill murrab müüte: naisena ei peaks tundma süüd, et vahel tööl käid

Aasta naine 2017 on näitleja ja lavastaja Mari-Liis Lill, kes rõhutas, kui oluline roll on ühiskonnal, et töötavate emade olukord Eestis paraneks.

Lill avaldas ETV saates "Terevisioon", et teatrikooli minnes öeldi naistele selgelt, et teatrit ja perekonda mõlemat hästi teha ei saa. "Kultuurivaldkonnas on piir hästi palju ähmasem, seal ei saa nii väga hinnata tulemusi. See on hästi subjektiivne, kunstis ja teatris üldse. Aga kui me vaatame minust põlvkond või kaks vanemaid näitlejannasid, siis väga palju Eesti iivet ei ole tõstetud," tõdes Lill.

Naine rõhutas, et olukorra parandamisel on väga suur roll just ühiskonnal. "Ärme räägi oma lapsele, et tööd ja perekonda mõlemat hästi teha ei saa," ütles ta.

Lill meenutas aasta naise nominendi Krista Paali sõnumit, kellel kasvab kodus mitu last. "Tema üks moto on olnud läbi elu, et see ei ole olnud takistuseks kunagi. See ei tähenda, et sa jätad nad võõra inimesega kümneks aastaks ja ei näe neid kunagi, vaid tegelikult on see võimalik. See on müüdimurdmise küsimus," arvas Lill.

Lill rõhutas, et naine ei peaks tundma pidevalt süüd, kui ta tööl käib. Teisalt on oluline, et nii mees kui ka naine peaksid saama võrdsetel tingimustel lapsega koju jääda. "Mulle tundub, et me ei võta sellega midagi ära kelleltki, ka lastelt, kui neil on armastav inimene, kes nende eest hoolitseb. Samamoodi tundub, et me karistame ja võtame kellegi privileege vähemaks. Ma arvan, et isal on oma lastega veedetud aeg väga õnnelik ja tore aeg," tõdes Lill.