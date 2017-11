Galerii ja videod: Shawn Mendes rokkis MTV Euroopa auhindade jagamisel

Õhtu tõi palju värvikaid etteasteid:

Camila Cabello Performs "Havana"

Demi Lovato "Sorry Not Sorry"

Eminem "Walk On Water"

Shawn Mendes "There's Nothing Holdin' Me Back"

Parim laul:

Clean Bandit - "Rockabye" ft. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled - "Wild Thoughts" ft. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran – "Shape of You"

Luis Fonsi & Daddy Yankee - "Despacito" (Remix) ft. Justin Bieber

Shawn Mendes - "There’s Nothing Holdin’ Me Back" - VÕITJA

Parim artist:

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Shawn Mendes - VÕITJA

Taylor Swift

Parim välimus:

Dua Lipa

Harry Styles

Rita Ora

Taylor Swift

Zayn - VÕITJA

Parim uus tulija:

Dua Lipa - VÕITJA

Julia Michaels

Khalid

Kyle

Rag‘n’Bone Man

Parim pop-etteaste:

Camila Cabello - VÕITJA

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

Parim video:

Foo Fighters - "Run"

Katy Perry - "Bon Appetit" ft. Migos

Kendrick Lamar - "Humble" - VÕITJA



Kyle – "iSpy" ft. Lil Yachty

Taylor Swift - "Look What You Made Me Do"

Parim live:

Bruno Mars

Coldplay

Ed Sheeran - VÕITJA

Eminem

U2

Parim elektrooniline etteaste:

Calvin Harris

David Guetta - VÕITJA

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

Parim rokketteaste:

Coldplay - VÕITJA

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

Parim hip-hop etteaste:

Drake

Eminem - VÕITJA

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

Parim alternatiivmuusika etteaste:

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lorde

The xx

Thirty Seconds To Mars - VÕITJA

Parim kontsert maailmalaval:

Steve Aoki – Live from Isle of MTV Malta 2016

Kings of Leon – Live from Oude Luxor Theatre, Rotterdam, The Netherlands 2016

Tomorrowland 2017

DNCE – Live from Isle of MTV Malta 2017

The Chainsmokers – Live from Isle of MTV Malta 2017 - VÕITJA

Foo Fighters – Live from Barcelona, Spain 2017

Ülemaailmne ikoon:

U2 - VÕITJA