Supernaine Gal Gadot ei mängi järjefilmis, kui ahistamissüüdistustega produtsent jätkab

Eesti Laulu vanker on täie hooga veerema läinud ning žürii oma otsuse langetanud. 258 laekunud loost on välja valitud 20 poolfinalisti, kes võistlustulle astuvad.

Ratnerit on ahistamises süüdistanud kuus naist. Ratneri süüdistused tulid pärast seda, kui Hollywood on pidanud silmitsi seisma mitmete ahistamisjuhtumitega. Lumepalli lükkas veerema produtsent Harvey Weinstein, kes on aastakümnete jooksul ahistanud ja väidetavalt ka vägistanud mitmeid naisi.

Ratneri ja Warner Brothersi koostöö jätkub, kuni Ratneri vastu käivaid süüdistusi uuritakse. Gadot on aga teatanud, et ei soovi sel juhul taas superkangelaseks kehastuda, vahendas Independent.

"Supernaise" ("Wonder Woman") staar Gal Gadot teatas, et ei löö kaasa filmi järgmises osas, kui filmikompanii Warner Bros sõlmib lepingu ahistamissüüdistustega produtsendi Brett Ratneriga.

