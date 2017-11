1917. aasta novembri sündmused Petrogradis: pööre või revolutsioon?

Jaak Valge lisas, et sajanditaguseid sündmusi ei saa revolutsiooniks pidada, kuna sellega ei tulnud kaasa suured massid. “Selles mõttes oli ta pigem riigi- ja paleepööre. See aga mida ta kaasa tõi oli tõepoolest revolutsioon,” märkis Valge.

Toomas Hiio selgitas, et marksismi ja leninismi kohaselt pidi kommunistliku korra tekkima samm-sammult, kuid selle protsessi aluseks oli sotsialistlik revolutsioon. “Sellepärast tuli omistada novembris toimunud pöördele sõna “sotsialistlik”. Aga see sõna “suur” võib olla laenati Prantsuse revolutsioonilt. Nii saigi vana kalendri järgi kokku – Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon,” leidis Hiio.

Kuigi David Vseviov nentis, et maailmas pole olemas foorumit, mis suudaks Petrogradi sündmustele õige nimetuse anda, peab tema seda siiski pöördeks mitte revolutsiooniks. “Kui nüüd tõmmata kriips alla eelnevatele sajanditele, siis see kriips põhimõtteliselt tõmmatakse alla Veebruarirevolutsiooniga,” märkis Vseviov.

Arutelu modereerinud Peeter Helme palus ajaloolastel esimesena mõtiskleda, kuidas on kõige täpsem kutsuda saja aasta taguseid sündmusi Petrogradis. “Mulle endale tundub nii, et seltsimees Lenin ja tema kaaslased ei teinud revolutsiooni, kuid nende tegevuse tulemus küll sündis revolutsioon,” avas Helme arutelu.

