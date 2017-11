Alo Kurvits: päkapiku amet on mul hästi käpas

Alo Kurvits tõdes "Hommik Anuga" saates, et eks põhiline teema, millega nalja saab, on ikka tema kasv. "Aga ma teen ise ka selle üle nalja, mulle ei ole see valus teema," sõnas ta ja kinnitas, et kõige valusamad momendid olid puberteedieas. "Siis sain aru, et olen teistmoodi ega saa olla selline, nagu tahaksin."

"Sellistest inimestest nagu mina ei räägitud toona, aga siis oleksid seda pidanud tegema vanemad, tooma lapsi teistsugusele maailmale lähemale," mainis ta ja nentis, et kui ta oleks pikemat kasvu, siis ta ei oleks ilmselt näitleja. "Siin on mingid ettekirjutused saatuse poolt tehtud."

"Ilmselt mu ema ikka südames mingi hetkeni lootis, et äkki tuleb pikkust juurde, aga samas ma ei usu, et ta meeleheitel oleks olnud," lisas Kurvits ja tõi välja, et kuigi ta emale pakuti varianti, et mind ära anda, siis ta otsustas mind ikkagi kasvatada.

Kurvitsale teeb kõige rohkem rõõmu elamine. "Ma olen õnnelik, et ma elan ja saan teha seda, mis mulle meeldib," ütles ta ja selgitas, et tema jaoks on kõik teatrirollid võrdsed. "Ei ole väikeseid rolle."

"Jõuluvana ametile ma ei kandideeri, selle rolli ma jätan teistele, aga päkapiku amet on mul hästi käpas, juba tulevad pakkumised ka," sõnas Alo Kurvits, lisades, et kuigi ta tahaks teha ka tõsiseltvõetavamaid rolle, siis naudib ta ka seda, mida praegusel hetkel teha saab. "Ma olen väga õnnelik, kui keegi pakub mulle Hamleti rolli, aga miks mitte mängida mõnes filmis või seriaalis Hercule Poirot'd?"

Saates esitas Alo Kurvits koos Karl Madis Pennariga pala "Olematu laul":