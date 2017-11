Kaljulaid: isade roll on muutumas

President Kersti Kaljulaid rääkis isadepäeval, et ehkki emotsionaalse turvatunde allikana on mehed meie komberuumis veel alahinnatud, on meeste ja isade roll muutumas.

„Sellel muutumisel ei ole selget lõpp-punkti, mingit kindlat mõõdikut, mis ütleks meile, et nüüd selline naiste ja meeste rollijaotus ühiskonnas on see õige. Me liigume suunas, mis ei tunnista õigeid ja valesid rolle, aga väärtustab kõikide inimeste panust ühiskonnas või perekonnas, mõõtmata neid rolle mingisuguse muu mõõdupuu kui hoolivuse ja armastuse suhtes,“ ütles president Kaljulaid.

Riigipea tõi näite, et ka kõige karmimate elukutsete esindajad lähevad lapse juuresolekul teist nägu ja et isadele meeldib oma lastest rääkida: „Oma lastest rääkides on kõik isad hoopis teistmoodi uhked kui rääkides oma värskelt omandatud magistrikraadist või joostud isiklikust rekordist. Kaugel olevatele lastele mõeldes on isade igatsus tajutav, eriti kui lahusolek on pigem oludega leppimine kui valik,“ ütles president Kaljulaid.

Riigipea rääkis, et maailm on muutumas ja kui varem otsiti tugevate meeste tagant kodu korras hoidvat naist, siis mida enam on ühiskonnas tegusaid naisi, tuleks tunnustada ka nende kodust tagalat: „Me ei heida enam naistele ette, et nad on ühiskonnas aktiivsed, lapsed kõik puha mehe hoolitseda – või vähemalt suur osa meist seda ei tee. Aga me ei ole veel jõudnud sinna, et tunnustaksime ja hindaksime tagalat kindlustavaid mehi nii, nagu väärivad tunnustust samas rollis olevad pereemad.“

President Kaljulaid tänas kõnes ka oma abikaasat ja isa ja selgitas, et isad ei oska alati tänu ja märkamist oodata, eriti kui see puudutab nende pehmemat poolt ja soovi, et nende lastes püsiks usk maailma headusesse võimalikult kaua: „Selles võitluses ei ole emad üksi ega ole ka isad üksi, ei ole üksi ka üksikisad ega üksikemad. Selles võitluses oleme me kõik koos. Ja nagu on öelnud kolme lapse isa Heinz Valk – ükskord me võidame niikuinii. Emade hellus ainult ei suuda hoida me ühiskonda kurjast. Kui sellele aga lisandub isade mõistmine ja soojus, siis kaobki kurjus.“