Aasta isa on Meelis Sibrits

12. novembril Estonias toimunud isadepäeva kontserdil kuulutati välja aasta isa, kelleks sel korral on Meelis Sibrits.

Abikaasa Helmiga koos on Meelis Sibrits kasvatnud üles kuus last, neist neli tütar ja kaks poega. "Viis nende lastest on kodutalust välja lennanud, hariduse saanud ja kooliteed alustanud," sõnas Siiri Oviir.

"Ma tahan tänada teid selle au eest, mille osaliseks ma olen saanud," ütles aasta isa ning tänas ka oma abikaasat. "Ilma temata ei oleks meil neid lapsi ning tema on kandnud lõviosa sellest raskusest," sõnas ta ja kinnitas, et ta on oma laste üle uhke. "Head isadepäeva kõigile, aitäh!"

Möödunud aastal valiti aasta isaks Eesti korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk.