Tiit Sokk soovitus noortele isadele: tegelege oma lastega

"Aasta otsa on see aunimetus minu kanda olnud, võib-olla ma päris täpselt veel ei saa aru, kui oluline see on," ütles Tiit Sokk ja lisas, et midagi suurt muutunud ei ole. "Mingi moraalse kohustuse on see peale pannud, mida ma ei ole ehk täitnud nii palju, kui tahaks," ütles ta ja tõi välja, et peaks oma lähedastele ja eriti lastelastele aega leidma. "See ongi tänapäeva elus kõige keerulisem probleem."

"Kõige paremad mälestused oma isaga on ikka sellest ajast, kui minuga tegeleti," sõnas ta ja kinnitas, et tuleb leida aega, et lastega midagi koos teha. "Käia kuskil, kui saad reisile nendega minna, on väga tore." Soku arvates on isa poisslapsele eeskuju perekonnas ning tema järgi pannakse oma sammu paika. "Mida isa ees, seda katsutakse järgi, sest seda juhtub tihti, et pojad käivad isade jälgedes."

"Praegu on kolm lapselast veel natukene väikesed, aga võib-olla vanaisa roll hakkab suuremaks minema, kui nad veidi kasvavad," nentis ta ja tõi välja, et vanaisa roll on natukene teistmoodi kui oma lapsega. "Lapselapsega on ikka lisapinge peal."

Noortele isadele annab Tiit Sokk soovituseks, et tuleb tegeleda oma lastega. "Nõukogude ajal oli vähem võimalusi midagi teha ning reisimisest ma üldse ei räägi, aga need vähesed momendid, mis temaga sai tehtud, on meelde jäänud," sõnas ta.

Isadepäeval on Tiit Sokul tavaline igapäevarutiin spordisaalis koos treeningutega. "Meil ei ole veel see isadepäev nii väärtustatud, see on küll asjana olemas, aga jõulude ja jaanipäeva maiku sellel veel juures ei ole."