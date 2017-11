Aleksei Turovski: isane peab pidevalt emasele tähelepanu osutama

Aleksei Turovski selgitas, et sellel on omad põhjused, miks looduses on enamik liikide puhul isased palju erksavärvilised ja glamuursemad. "Emaseid tuleb kaitsta, maksu mis maksab, nemad enamasti tegelevad lastega ja nad peavad olema maailma ahistavate asjade silmadele-ninadele-kõrvadele kaitstud," ütles ta ja lisas, et isased peavad seejuures eputama. "Seda just seepärast, et seksuaalse partneri ehk tulevase isa lõpliku valiku teeb emane loom."

"Selliseid liike on palju, kus isad, ainult ja eranditult isad hoolivad lastest," tõdes ta ja tõi välja, et sellised on kalad. "Ogalik pesa ehitab isa ning meelitab emase sinna kudema, kuid ajab ta sealt kohe vihaselt minema," ütles Turovski ning lisas, et selliseid näiteid on veel palju. "On olemas näiteks kirevahvenlased, kes loob enda keha limast midagi kodujuustulaadset, mida lapsed ujuvad kohe issi juurde sööma."

Eriti hea näide on Turovski sõnul ka merihobuke. "Isane isegi sünnitab need lapsed, ta võtab marja enda pauna sisse ning lapsed tulevad just isa kõhust välja. "Isa hoiab neid ja kutsub neid tagasi, kui oht kuskil varitseb."

Loomariigist tasub Aleksei Turovski sõnul õppida seda, et isane peab emasele osutama pidevalt tähelepanu. "Me võime olla kindlad, et emase tähelepanu on võrdselt jaotatud nii abikaasale kui ka lastele."

Turovski sõnul ei ole isadepäev talle kuigi tähtis. "Loomulikult ma teen sellest välja, sest see päev on minu lastele tähtis, nemad on entusiastlikud isadepäeva pidajad ja kuna minu vanem poeg on isa, siis ma soovin talle alati õnne," ütles ta ja selgitas, et tema on zooloog, kes loomade suhtlemise läbi teab, kui oluline on ema. "Ema kõrval isa tähtsus on suur, aga ikkagi minu jaoks suurim püha on emadepäev."