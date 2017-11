Juss Haasma: Mia tulekuga olin ma kohe hoopis teine mees

Juss Haasma tõdes "Hommik Anuga" saates, et arvatavasti on ta enda tütarde vastu leebem kui isa tema vastu kunagi oli. "See ei tähenda muidugi, et ma mingis olukorras ei võiks häält tõsta või oma emotsioone välja näidata, aga mäletan, et minu isa oskas end rohkem kehtestada," selgitas ta ja lisas, et ta isal oli kohe teine, n-ö enda kehtestamise hääl.

Detsembris läheb Juss Haasmaa tuurile koos Lenna Kuurmaaga, kus lööb aga lauljana kaasa ka tema 7-aastane tütar Mia. "Kui ma Miale selle pakkumise tegin, siis ta oli nõus, nüüd käib kodus juba kibe töö ja ta ootab seda mõnusa õhinaga."

"Mia tulekuga olin kohe hoopis teine mees, kõik tööd ja tegemised jäid tahaplaanile ja ma ei viitsinud kuhugi joosta, tahtsin olla palju kodus," sõnas Haasma ja nentis, et esimese lapse puhul oledki pigem ettevaatlik, aga siis saad aru, et tegelikult pead ikkagi midagi tegema. "Ma kaotsin ka endaga mingi vormi ära, seega see tasakaalu leidmine on kõige raskem ülesanne, mis mul on olnud."

Saates esitas Juss Haasma ühe loo ka enda ansambliga Trikster.