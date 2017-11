KuKu klubis toimub avalik vestlus Laibachi liidri Ivan Novakiga

Maailma ohtlikemaks bändiks tituleeritud Sloveenia industriaalkollektiiv Laibach esitleb 15. novembril Tallinnas Vene Teatris oma tänavu suvel ilmunud albumit "Also Sprach Zarathustra". Kontserdi eelõhtul toimub KuKu klubis avalik vestlus Laibachi liidri ja ideoloogi Ivan Novaki ning filmikriitiku Tristan Priimägi vahel.

Tasuta ja kõikidele huvilistele avatud vestluse "Nõnda kõneleb Laibach" keskmes on Jumala surma ja üliinimese sündi kuulutanud saksa filosoofi Friedrich Nietzsche tähtteos ja sellel põhinev Laibachi album. Samuti räägitakse muusika ja poliitika põrkumisest, üleelusuuruste maskide kandmise ja põhjakorealastega ühise keele leidmise kunstist ning Laibachi kirevast ajaloost laiemalt.

Friedrich Nietzsche ligi 135 aastat tagasi ilmunud romaan "Also Sprach Zarathustra" ("Nõnda kõneles Zarathustra") on ülemlaul uutest väärtustest, aga ka rõõmulaul vanade väärtuste purustamise ekstaasist. End kord kunstnik-filosoofiks, kord antikristlaseks nimetanud Nietzsche tekstid on alati ahvatlenud massivaimuga manipuleerijaid ning "üliinimese" mõiste tõttu on teda seostatud ka natsismiga.

Sarnaseid reaktsioone on esile kutsunud ka 1980. aastate Jugoslaavias sündinud ansambel Laibach, kelle pärisosaks on kujunenud mitmetimõistetavus ja provokatsioon. Oma wagnerliku kõla, manifesti-mõõtu vastuoluliste sõnavõttude ja totalitaar-militaristlik stilistika tõttu on bändi liikmeid ekslikult tembeldatud neonatsideks ning süüdistatud nii äärmuslikus vasakpoolsuses kui ka äärmuslikus parempoolsuses.

Laibachi liider ja peamine kõneisik Ivan Novak ise on öelnud, et Laibachi ei häiri õigupoolest ükski nende kohta levinud valearusaam. "Vahel on valearusaam parem tõlgendus kui kellegi sellise oma, kes arvab meist kõike teadvat," väidab ta. "Laibach on väga spetsiifiline projekt, kus tegeldakse kultuuri ja poliitika kõigi suhete ja aspektidega. Me ei sisene muusikamaastikule ainult muusika kaudu, vaid ka teisi teid pidi."

Vestlus KuKu klubis toimub 14. novembril kell 18.00–19.00.