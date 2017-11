Robin Nool: jooksualades teen isale ära

"Iga päev lähen õhtul koos oma pojaga trenni, põhimõtteliselt ka laupäev ja pühapäev," ütles Erki Nool ja lisas, et ainus päev, kui nad trennis ei käi, on kolmapäev. "Kolmapäev on meil puhkepäev."

Poja Robin Noole arvates võis alguses trennis käimine olla küll vanemate suunatud, aga nüüd on ta juba suuremaks kasvanud ning mõistab, miks seda on vaja. "Kui ma ei tahaks sinna ise minna, siis ma ilmselt ei läheks ka," tõdes ta ja tõi välja, et hetkel on see tema hobi ja tulevikus võib-olla ka tema töö. "Mina leian, et väga tähtis on igal alal vaeva näha, põhiline on see, et sa tegeled millegagi põhjalikult."

"Ilmselt on kõigil noorsportlastel olnud see hetk, kus nad mõtlevad, et ei tahaks sellega tegeleda, pigem keskenduks õppimisele või lõbudele," sõnas ta ja kinnitas, et kui sellest hetkest üle elada, siis tuleb helge tulevik.

"Jooksualades teeksin isale ära, käesurumises ilmselt isa võidaks," mõtiskles Robin Nool ja kinnitas, et põhjus ei ole mitte tugevuses, vaid ta on lihtsalt kergem.

"Ma ei usu neid lugusid, et tippsport, balletitrenn või süvendatud muusikaõppimine võtab lapsepõlve ära, kui need lapsed, kes istuvad hommikust õhtuni arvuti taga ja küsime, mida nad eelmine aasta mängisid, siis vaevalt nad seda mäletavad," sõnas isa ja nentis, et inimene on selliseks loodud, et ta peab midagi korda saatma. "Selleks, et korda saata, peab pingutama."

"Sport on ikkagi see, mis suudab inimest distsiplineerida ja joone peal hoida," sõnas Nool ja leidis, et eriti tähtis on see noorest peast.

