Eesti ainuke töötav naiskingsepp: ma ei oska vedeleda ja aknast välja vahtida

"Olin noor plika maal ja läksime Tallinna, sest tahtsime kokaks saada," selgitas Treimann ja tõdes, et kokaameti peale jäid nad hiljaks, aga ei tahtnud niisama koju tagasi minna. "Me mõtlesime kahekesi, et lähme õpima aasta kingsepaks, saame stipendiumi ja lähme siis kokaametisse üle," ütles ta ja lisas, et nad siiski lõpetasid koos sõbrannaga kooli ära ning sealt see kingsepatöö minema hakkas.

Veera Treimann on töötanud kingsepana alates 1978. aastast. "Minu teada proovis üks naiskingsepp Rocca al Mares alustada, aga ei löönud läbi," sõnas ta ja tõi välja, et tema arvates ei ole kingsepa amet eriline meeste töö. "Ega mehed ei viitsi nende lukkudega pusida ja harutada, ma ei tea, kuidas see on jäänud just meeste tööks."

"Kätel peab olema ikka natukene jõudu ka, sest haamriga peab lööma ja taldu lahti kangutama," mainis ta ja tõdes, et talle meeldib see töö, mitte midagi pole teha. "Mulle meeldib, kui inimene tuleb enda katkiste kingadega ja ma saan teha nii, et need on jälle ilusad."

"Mina ei oska vedeleda toas ja aknast välja vahtida, kui kolm vaba päeva on, siis ei oska nagu olla kuidagi," nentis Veera Treimann.