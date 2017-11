"Prillitoos" valis enda aasta isaks Vello Vaheri

"Kui ma tegin 13-aastaselt vabamaadlust, siis mul oli kolm soodumust: ettepoole paindumine, lootusiste ja ma sain jalgu tagurpidi pöörata," sõnas Vaher ning kinnitas, et nendel kolmel trikil on tema painduvus põhinenud. "Tegelikult ma ei pandu, vaid teen kõvasti tööd, selleks, et neid trikke teha, pean ma kaks-kolm tundi sooja tegema,"

Vello Vaheri suurem esinemine sai alguse 1981. aastal, kui tema suur eeskuju Madis Kivi kutsus ta Võsu Varieteesse. "Sellest ajast peale ma olengi olnud artist," tõdes ta.

"Minu puhul on alati see, et ma võin olla kuu või nädal enne väga närvis, aga kui lavale istun, siis see lava on minu," kinnitas ta ja sõnas, et telefonikõne, kus teda kutsuti Ameerika talendisaatesse, on tema elu suurim tunnustus. "Põhiline on see enese rahulolutunne, et ma kuulun sinna suurte akrobaatide hulka."

Vaher oli ka esimene, kes alustas Eestis beebiakrobaatikat. "Ma ei ole siiamaani kohanud kedagi, kes niiviisi beebidega võimleks," nentis ta ja lisas, et kõigi lastega võimles ta viis aastat iga päev vähemalt 15 minutit. "Laps saab sellest füüsilise üldkoormuse ehk kui sa oled selle emapiimaga juba kaasa saanud, siis ta võibki pärast minna ükskõik millisesse trenni edasi."

"Olin Saaremaal malevas ning kaks malevarühma sõitsid koos Saaremaalt Kihnu ning seal laeval saimegi tuttavaks," selgitas Vello Vaher, kuidas ta tutvus oma abikaasa Aitaga. "Me oleme kohati täiesti vastandid, aga teistpidi on meil ühised huvid."

Vello Vaheril on viis last: Vootele, Lembi, Linda, Endla ja Lemme. "Meie kohta on öeldud, et me oleme nagu Itaalia perekond, me ei ole tüüpilised," tõdes ta ja kinnitas, et iga laps on iseloomult erinev, aga meil on ühised pidepunktid. "Minu jaoks on lapsed niivõrd tähtsad, kokkuvõttes ongi aga minu arvates kõige tähtsam perekond, kuhu juurde tulevad hobi, töö ja puhkus."