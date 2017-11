Janne Jaagant swingtantsust: lustlikkus, mis kajastub muusikas, jõuab ka tantsupõrandale

"Swingtants on alguse saanud 1920. aastatel Harlemist," selgitas ta ja tõi välja, et sellel tantsul on väga palju stiile. "Kui swingtants alguse sai, oli neid stiile üle saja, aga neist on alles jäänud populaarsemad ehk Lindy Hop, Balboa, Shag ja Charleston," ütles Jaagant, tõdedes, et swingtants võib olla stiilne, aga samas ka veiderdav.

Janne Jaaganti sõnul proovivad nad Tallinn Swing Dance Society üritustel minna tagasi swingiajastusse, riietudes vintage-riietesse. "Me saame inspiratsiooni vanast muusikast, videodest, filmidest, lisaks ka üle maailma kõikidelt swingiarmastajatelt."

"Swingtantsijaid iseloomustab see, et nad tahavad tantsida oma rõõmuks ja neile meeldib improviseerida," kinnitas tantsija ning lisas, et lustlikkus, mis kajastub muusikas, jõuab ka tantsuplatsile. "Viie aasta tegutsemise järel on meil umbes sadakond aktiivset tantsijat, suurematel pidudel võib olla aga ligi kolmsada inimest."

Lisaks tantsimisele korraldavad swingtantsijad Eestis ka üritust Swing & Ride, kus pannakse selga tolle ajastu rõivad ning sõidetakse vanade ratastega läbi linna. "See toimub varasuvel, me saame kokku, kõik saavad vanaema poolt kingitud rattad välja tuua, teeme sõidu läbi Tallinna, mis lõpeb tantsu ja piknikuga."

Tallinn Swing Dance Society tähistab 10. kuni 12. novembrini viiendat sünnipäeva, mille puhul toimub Tallinnas ka mitmeid erinevaid üritusi.