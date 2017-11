Jaagup Kreem: Guns`n Roses on supervormis

Suvel Poolas Gdanskis lemmikbändi kontserti vaatamas käinud rokkar Jaagup Kreem ütles "Ringvaatele", et show oli ülivõimas.

"Mitte ühtki musta nooti ma ei kuulnud, vaatamata sellele, et Axl Rose`i hääl lõikab nagu kreissaega, väärikas eas mehed suudavad anda kolmetunnise show ja niimoodi kaks aastat järjest!" rõõmustas Kreem, kes saates koostas ka oma isikliku edetabeli bändi muusikast. Esikoha saavutas eepiline "November Rain".

Kreem lisas, et tema jaoks tõstis Guns`n Roses üheksakümnedate alguses lati väga kõrgele, erinedes tavalisest "sukkpüksihevist". Ta ei salanudki, et ka Terminaatori suureks mõjutaks algusaegadel oli just see bänd.

"Minge ja vaadake, kuidas seda asja päriselt tehakse!" oli tema soovitus noortele muusikafännidele.