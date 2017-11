Eesti Laul 2018 poolfinalistid on valitud ning aeg on teada saada, kelle õlule oli asetatud vastutus need kõige paremad välja valida.

Kümnendat korda toimuv Eesti Laul tegi tänavu eelžürii töös põhjalikke muudatusi. Eelvaliku tegemine oli seekord kaheastmeline. Esmalt asus tööle eelžürii, kuhu kuulus varasema 11 liikme asemel 15 muusikaeksperti Eestist ja välismaalt. Igaüks neist kuulas laule personaalse lingi kaudu ning andis oma hindeid kuuepallisüsteemis (0-5).

Teise uuendusena viidi sisse reegel, mille kohaselt valis eelžürii pimekuulamisel välja 15 lugu, ülejäänud viis poolfinalisti otsustas Eesti Laulu toimetus.

"Uutmoodi kuulamine meeldis mulle väga. Ma sain laule enda valitud ajal kuulata, lugusid edasi ja tagasi kerida, uuesti ja uuesti mängima panna või kohe kõrvale visata. Ainult et kohvi ja võileibu pidi ise tegema - see oli ainus tagasilöök. Ja võib-olla sellest, et nii mugav oli kuulata ja lugusid paremini uurida, tundus mulle, et keskmine tase oli viimastest aastatest kõvasti parem. Aga äkki oligi häid lugusid rohkem ja mingit "head maitset" ära tabada püüdvat jama vähem," kommenteeris žüriiliige Siim Nestor.

Ekspertžürii liikmed:

1. Karl-Erik Taukar (muusik)

2. Koit Raudsepp (R2)

3. Alon Amir (muusikamänedžer, Iisrael)

4. Mariliis Mõttus (Müürileht)

5. Andres Puusepp (DJ)

6. Jaane Tomps (Delfi)

7. Harri Hakanen (YLE, Soome)

8. Mingo Rajandi (muusik)

9. Siim Nestor (Eesti Ekspress)

10. Getter Jaani (laulja)

11. Sten Teppan (Vikerraadio)

12. Mari-Liis Männik (Elmar)

13. Toomas Puna (Sky Plus)

14. Irina Svensson (Raadio 4)

15. Valner Valme (ERR kultuur)

Eesti Laulu toimetuskolleegium:

1. Ove Musting, režissöör

2. Ingrid Kohtla, toimetaja

3. Mai Palling, toimetaja

4. Filip Adamo, konsultant (Rootsi)

5. Ruth Heinmaa, produtsent

6. Mart Normet, produtsent