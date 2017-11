Mari Kalkun uuest sooloplaadist: mulle on oluline isiklik suhe lauluteemaga

Muusiku uuel plaadil kõlab 12 lugu eesti ja võru keeles. Teemad on üldinimlikud, inspireeritud loodusest ja inimese eluringist. Enamike palade muusika ja sõnade autoriks on Mari Kalkun, ent viisistatud on kametsaneenetsist poeedi Juri Vella ja Mari nõbu, folklorist Andreas Kalkuni luulet.

"Minu jaoks on väga oluline isiklik suhe teemaga, millest laulan," sõnas muusik. "Nii on mitmed plaadil kõlavad lood pühendatud minu lähedastele ja pühitsevad murrangulisi hetki meie elus – sündi, surma, pulmi, aga ka argipäeva ilu tabamisi," lisas ta.

Paljud plaadi lood on laulutekstide kaudu seotud metsaga ja sellest ka albumi nimi. "Ilmamõtsan" või kõnes ka "ilmalaanen" tähistab maailma, mida võrokene armastab võrrelda metsaga.

Helipildis eksperimenteerib Mari Kalkun kanneldega, tuues selle arhailise pilli mängleva kergusega 21. sajandisse. Lisaks 12-keelsele väikekandlele ja 36-keelsele bassidega kodukandlele mängib Mari plaadil akordioni, harmooniumi, kellamängu, helinaid, jalatümpsu, šeikerit ja luuvurri.

Kahe uue looga saab tutvuda siit:

Tummõhit tsõõrõ

Mõtsavele mäng

Plaadi esitluskontserdid toimuvad:

T, 28.11 kell 19.00 Tallinnas KUMUs

K, 29.11 kell 19.00 Tartus Eesti rahva muuseumis

N, 30.11 kell 19.00 Viljandis pärimusmuusika aidas

L, 2.12 kell 18.00 Paides Wabalinna majas

P, 3.12 kell 18.00 Võrus kultuurimajas Kannel

K, 6.12 kell 19.00 Pärnus teatris Endla

Mari Kalkunilt on seni ilmunud neli albumit, neist kaks, "Üü tulõk" (2007) ja Vihmakõnõ" (2010), sooloplaadid. Tema muusikat on avaldatud ja ta on esinenud nii Euroopas kui ka viimasel ajal järjest tihedamini Jaapanis. 2015. aastal rahvusvahelise ansambliga Mari Kalkun & Runorun salvestatud album "Tii ilo" nomineeriti 2015. aasta etnomuusika albumi tiitlile nii Eesti kui ka Soome muusikaauhindadel.