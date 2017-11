Poolfinalist Metsakutsu Eesti Laulust aasta tagasi: on üritused, kuhu ei pea end toppima

Räppar Metsakutsu rääkis veel aasta tagasi ERR Menule antud videointervjuus, et ei näe ennast Eesti Laulu võistlejana. Sel korral on Metsakutsu üks poolfinalistidest.

"Ma olen Eesti räppar, mitte Eesti laulja. Pole isegi kordagi mõelnud, et võiks sinna kandideerida," kommenteeris Metsakutsu toona.

Muusik selgitas, et on mingid asjad, kus ei pea temasugused räpparid olema. "Mingisugused üritused on, kuhu ma ei pea ennast toppima ja mingid kohad, kus ma ei pea figureerima. Räpp on teistsuguse suuna ja tarbijaskonnaga muusika minu jaoks. Ma ei tunne, et ma peaksin Eesti Laulust osa võtma," lausus ta.

Samas ei välistanud Metsakutsu ka aasta tagasi, et võiks kunagi Eesti Laulul mõne laheda projektiga osaleda. "Ma ei saa kätt või piiri ette panna, et ma justkui ei salli. Mulle väga meeldib ja see on minu arust väga lahe võimalus Eesti artistidel ennast näidata, tõusta ja maailma näha, aga mina ei ole kunagi mõelnud, et võiks Metsakutsu sooloprojektiga minna Eesti Laulule," avaldas ta.