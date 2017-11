Siim Nestor Spacey väidetavast ohvrist: võiks olla rahul, et Spacey talle külge lõi

Nestor avaldas Raadio 2 saates "Muusikanõukogu", et vaatas videosalvestist ühe noore briti noormehega, kes rääkis oma väidetavast kokkupuutest Kevin Spaceyga. "Seal ei olnud põhimõtteliselt mitte midagi uudisväärtuslikku, mille üle nii väga kaevata. See tüüp on läinud puhtalt sellepärast seda juttu rääkima BBC-sse, et Spacey asi on üles läinud. Jah, seal on rõvedaid episoode ka, aga see, mida tema rääkis, ja see, kuidas tema endale kaamera tuppa sai, aga come on, see oli lihtalt külgelöömine. Kas võiks äkki olla isegi natuke rahul see noormees, et Kevin Spacey talle külge lõi," avaldas Nestor arvamust.

Eile avaldas New York Times artikli, kus ahistamisskandaali on tiritud ka USA koomik Louis C.K.. "Ma lugesin ise ka New York Timesi artiklit ja ei leidnud seal eestlasena midagi väga hullu," rääkis Nestor ka sellest juhtumist.

"See New York Timesi artikkel oli hämmastavalt detailne, kuidas need sündmused aset leidsid ja mulle tundus, et ta ikkagi küsis enne naisterahvaste käest luba, kas ta võib seda teha," lisas Nestor, lisades, et ei oska selles osas välismaalastega kaasa minna.

Hollywood võtab süüdistusi aga tõsiselt, jättes ära koomiku filmi esilinastuse, ühtlasi ei saa telekanalis HBO enam Louis C.K. saateid streamida.

Muusikakriitik Valner Valme avaldas, et kuulis Louis C.K. nime kolleegilt. "Mul on arvamus olemas küll. Kellel on probleem, see läheb politseisse, kellel on muud eesmärgid, see läheb meediasse. See, et minnakse meediasse, see on ülimalt haige. Lahvatuses on osalt süüdi meedia," arvas Valme ning lisas, et rohked süüdistused on viinud totakate asjadeni.