Pärast 12-aastast pausi esineb Eestis Anathema

Kunagine doom metali teerajaja ja tänaseks päevaks meloodilisema progressiivse rokini jõudnud Anathema väisab Eestit oma uue albumi "The Optimist" tuuri raames. 1990ndate alguses tegevust alustanud bänd on siiani jõudnud välja anda kümme stuudioalbumit, "The Optimist" on järjekorras juba 11..

Inglismaa juurtega Anathema toob iga albumiga oma kuulajateni midagi vahetut ning ootamatut - täpselt sama kehtib ka värske albumi puhul. "Me oleme muusikat kirjutades eranditult alati enda vastu ausaks jäänud," tunnistas Anathema vokalist Vincent Cavanagh. "Selles protsessis on kõige olulisemakteks küsimusteks, et kas loomingul on mingi tähendus? Kas see liigutab sind? Kui nendele küsimustele saab jaatavalt vastata, siis tuleb materjaliga edasi töötada," lisas mees.

Kontserdi erikülaline on Alcest Prantsusmaalt.

Uksed Rock Cafesse avatakse kell 19.00, Alcest alustab kell 20.00 ja Anathema kell 21.30. Kontsert on vanusepiiranguta.