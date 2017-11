Nunnud loomavideod peidavad sageli piinatud loomi

"Need populaarsed viral videod, nad on populaarsed sellepärast, et need loomad on seal tõepoolest armsad. Nad teevad seal asju, mis meie silme läbi on huvitavad, erilised. Nad on mõneski mõttes inimese moodi, aga see, kuidas sellist käitumist saavutatakse ja miks see loom seda teeb, selle kohta info puudub," selgitas Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp "Terevisioonis".

"Sellist infot ei edastata ka nende videote puhul ja see on selline sotsiaalmeedia "võlu", et meil on vaja kiiresti ja ruttu edastada mingit toredat infot või visuaali, aga meil ei ole võimalik selle tausta lahti seletada," lisas ta.

Lepa sõnul kehtib üks kuldne reegel: kui sa tausta ei tea, siis ei tasu ise video levikule kaasa aidata. Olulised märgid, mis peaks tähelepanu äratama, on metsloomad kodudes või kui kuidagi eriliselt käituvad loomad.

Aeglane loori

Lepa sõnul hoiab loomake käppasid üleval, et küünarnuki piirkonda mürki koguda. Ta kannatab ja on stressis, tegemist on kaitsereaktsiooniga. "Me näeme, et ta on kellegi kodus. See tähendab seda, et ta on kellegi lemmikloom ja siin võib kohe päris kindlasti öelda, et sedalaadi loomad on saadud illegaalsel teel. Selliseid loomi ei tohi kodus hoida, nad on looduskaitse all ja väljasuremisohus," rääkis Lepp, kelle sõnul taolised videod õhutavad illegaalset äri veel enam. Enamik sellistest lemmikloomadest püütakse kinni metsikust loodusest või tapetakse näiteks meditsiini tarbeks. Loe lähemalt!

Kraanikausis mõnulev küülik

"Pealtnäha ju jällegi väga armas, eks?" sõnas Lepp. "Küülik lamab nagu inimene seal vannis, tunneb ennast jube hästi. Tegelikult jällegi taustalugu on kurb," täpsustas ta. Küülikud ei vaja tegelikult puhastamist ning talle ei meeldi nagu vesi. Nii nagu kassid, saab ta ka ise enda puhastamisega suurepäraselt hakkama. Sellised vannitamised võivad Lepa sõnul olla neile lausa eluohtlikud. Antud videos paistvat nähtust nimetatakse tooniliseks immobiilsuseks - see on hirmul põhinev reageering kiskjatele. Jäigalt liikumatult seismine paistab surma moodi ja paljud kiskjad väldivad surnud loomade söömist. Loe rohkem!

Drooni taga ajavad tiigrid

Tegemist on Hiinas asuva farmiga, kus tiigreid kasvatatakse salakaubanduse eesmärgil. Kaubaks lähevad tiigriluud, -liha, -nahk ja eriline tiigriluust tehtud vein, mis on Aasias jätkuvalt populaarne. Loe lisaks!

Piuksuv konn

Konn on stressis ja see on tema appikarje. Keegi otseselt tekitab talle stressi. Loe lähemalt!