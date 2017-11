Guns N' Roses esineb järgmisel aastal Tallinnas

Guns N’ Rosesi taasühinemisturnee "Not In This Lifetime" sai alguse 2016. aastal ning selle kontsertidest on jõudnud osa võtta juba miljoneid inimesi. Tuurist on saanud aasta edukaim rokkturnee ning 2018. aasta suvel jõuab Guns N’ Roses esmakordselt ka Eestisse.

Lauluväljaku laval astuvad 16. juulil üles laulja Axl Rose, kitarristid Slash ja Richard Fortus, bassimängija Duff McKagan, klahvpillimängijad Dizzy Reed ja Melissa Reese ning trummar Frank Ferrer.

Kolmetunnise show raames tulevad esitlusele Guns N’ Rosesi kõik suuremad rokihitid ja ballaadid, sealhulgas "Welcome to the Jungle", "Live and Let Die", "Sweet Child O' Mine", "Estranged", "You Could Be Mine", "November Rain", "Knockin' on Heaven's Door", "Don't Cry", "Chinese Democracy", "Paradise City" jpt.

Piletid alates 69 eurost lähevad müügile 16. novembrist. Eelismüük Live Nationi kontsertklubi liikmetele alates 14. novembrist.