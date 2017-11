Kadri Voorand kirjutas eepose

Muuhulgas annab Voorand eepose välja ka raamatuna, millele on illustratsioonid teinud Urmas Viik. Raamatut esitletakse heliteose esiettekannetel. Raamatu valmimisele on võimalik hoogu anda ka Hooandja portaalis.

Kontsertidel kõlavad veel nüüdismuusika klassiku John Cage'i ja Anders Hillborgi teosed, juhatab EFK peadirigent Kaspars Putniņš. "Tahtsin teha väga erilist kontserti just koos Kadri Voorandiga ja mis sobiks Niguliste kiriku akustikasse," ütles Putniņš. "Mul olid mõttes juba John Cage’i "Four²" ja Anders Hillborgi "Mouyayoum", mis loovad lummava igavikulise helidemaailma. Nende kõrvale tuli kontrastiks kontserdi keskne teos Kadri Voorandilt − "Laineile end kingin", milles on story, süžee ja karakterid," lisas Putniņš.

Kadri Voorandi sõnul on ta Eesti filharmoonia kammerkoori kõla imetlenud ning see inspireeris teda ka selle teose kirjutamisel. "Koor andis võimaluse kasutada teisi värve ja tämbreid, katsetada heliefektidega. Ka improvisatsioonile sai kooriosas ruumi jätta. Kirjutasin kooripartii ilusa ja heakõlalise," selgitas Voorand.

