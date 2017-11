Viis naist andsid USA koomiku Louis C.K. ahistamise tõttu kohtusse

Los Angelese prokuratuur otsustas luua eriüksuse, mis hakkab tegelema ainult ahistamisjuhtumite uurimisega Hollywoodis. Prokuratuuri hinnangul on ahistamisprobleem nii ulatuslik, et sellega pole uurijatel võimalik tegeleda muude juurdluste kõrvalt.

Pärast koomiku ahistamisskandaali avalikustamist jäeti ära Louis C.K. uue filmi "I Love You, Daddy" esilinastus kõigest mõned tunnid enne selle toimumistähtaega. Ühtlasi tühistati plaanitud intervjuu saates "The Late Late Show Friday", Louis C.K.-d asendab seal näitleja William H. Macy, vahendas Independent.

