Piret Järvis-Milder jagas isadepäeva eel vahvat fotot

"Nagu pildilt näha, siis laval toimuv mulle ilmselgelt väga suurt muljet ei avalda," selgitas saatejuht aastatetagust vanalinna päevade kogemust. "Ma tegelikult sedasama näoilmet kasutan tihti ka tänasel päeval," lisas Piret. "See on jäänud külge."

