John Lewise jõulureklaami keskmes on suur ja karvane koll Moz

Pühadehooaja algust märkiv John Lewise jõulureklaam maksis 7 miljonit naela, vahendas The Telegraph. Režissööriks on Michel Gondry, kes on tuntud kui filmi "Karge meele igavene sära" ("Eternal Sunshine of Spotless Mind") lavastaja, varem on ta teinud reklaame ka Coca-Cola'le ning BMW'le.

"Kui ma rääkisin oma eks-tüdruksõbrale, et teen järgmise John Lewise jõulureklaami, siis ta ütles, et see saab olema raske ülesanne, kuna need reklaamid peavad inimesi nutma ajama," selgitas Gondry ja tõi välja, et kui ta reklaami naisele möödunud nädalal näitas, siis ta nuttis. "Vedas."

Taustamuusika autoriks on ansambel Elbow, kes teeb oma versiooni The Beatlesi loost "Golden Slumbers". Lugu jõuab ka nende albumile "Best Of", mis avaldatakse 24. novembril.

Reklaam räägib loo 7-aastasest poisist nimega Joe, kes ärkab üles norskamise ja kolina peale. Ta avastab, et tema voodi all peidab end suur ja karvane koll Moz, keda poiss algub kardab, kuid õige pea saavad nad sõpradeks.

Lisaks reklaamile on John Lewise kaubamajja jõudnud müügile ka viieosaline koll Mozi teemalne sari, kuhu hulka kuuluvad näiteks lasteraamat, pidžaama ja sussid.