10. november kuulutati Los Angeleses Morrissey päevaks

Steven Patrick Morrissey, artistinimega tuntud kui Morrissey, on olnud aktiivne muusik alates 1980. aastatest. 1982. aastal kerkis ta esile ansambliga The Smiths, mis läks aga 1987. aastal laiali. Pärast seda on ta tegelenud soolokärjääriga ning jõudnud Briti singlimüügitabelisse kümnel korral.

Linnapea Eric Gargetti arvates pöörab Morrissey päev tähelepanu artistile, kelle looming on võlunud ja inspireeritud mitut generatsiooni inimesi, kes ei sobitu ühiskonda, sest nad on sündinud välja paistma.

Los Angeleses linnavalitsuse liige Monica Rodriguez sõnas, et Morrissey muusika puudutab tänaseni inimesi üle maailma ning tema sõnad pööravad tähelepanu paljudele sotsiaalsetele küsimustele. "Oma veidral moel jääb ta alati truuks ka oma fännidele," vahendab Consequence of Sound .

Los Angelese linnavalitsus kuulutas 10. novembri Morrissey päevaks, öeldes, et muusik kannab edasi Los Angeleses väärtusi, kus oma kohal on iseseisvus, kaastunne ja loovus.

