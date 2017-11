ETV-s linastub USA filmitegijate arusaam Nõukogude Liidu rokiajaloost

Muusikadokk "Rokkides vabaks" ("Free to Rock", USA 2017) on ETV eetris täna kell 22.10.

Roosileht meenutas oma kogemusest, et Nõukogude Liidus oli kõik keelatud ja käis läbi organite. "Ilma loata ei ilmunud mitte midagi," rõhutas Roosileht, kes lisas, et rokk on läbi ajaloo olnud poliitikute jaoks väga kardetav.

