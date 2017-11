Uus trendividin Popsik kogub eesti teismeliste hulgas populaarsust

ETV saatele "Ringvaade" rääkisid õed Laure ja Liisa Lugna, et nende sõprade ja klassikaaslaste hulgas on popsikud küll veel vähestel, kuid huvilisi tuleb järjest juurde, põhjuseks asjaolu, et popsik pole mitte ainult stiilne vaid ka praktiline.

