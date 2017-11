Statistiline isa: lastega mehed on töökamad ja targemad

Seda, kui palju on Eestis isasid, on päris keeruline hinnata. Statistikaametil on aga andmeid selle kohta, kui mitmel mehel elab leibkonnas alaealisi lapsi. Selle põhjal koostas statistikaamet Eesti isade statistilise protree ja ERR.ee koondas isadepäeva puhuks info ühele graafikule.

Eesti isade kohta on pisut statistikat ka Eurostatil, mis vaatles Euroopa meeste ja naiste elu ning saavutusi. Siin on valimisse võetud vaid 25–49-aastased mehed. Selles vanusegrupis paistavad Eesti isad silma sellega, et hoolitsevad laste eest või õpetavad neid iga päev rohkem kui Euroopa Liidus seda keskmiselt tehakse. Iga päev osaleb laste eest hoolitsemises 74 protsenti Eesti meestest. EL-i keskmine on aga 68 protsenti.

Märkida tasub ka seda, et kõigis riikides on ema roll suurem, kuigi näiteks Rootsis on emade-isade osalus laste igapäevases kasvatamises üsna võrdne. Suurimad käärid on Kreekas.

Allikas: Eurofound