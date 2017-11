Näitleja Portia de Rossi süüdistab Steven Seagali seksuaalses ahistamises

De Rossi avaldas, et tema ja Seagali olukord toimus ühe filmi prooviesinemisel. "Ta ütles mulle, et ka ekraanitagune keemia on väga oluline, surus mu istuma ja avas oma nahkpükste luku," meenutas de Rossi Independenti vahendusel.

De Rossi avaldus tuli pärast seda, kui näitleja Julianna Margulies avaldas meedias, et tal oli Seagaliga häiriv kogemus. Seriaali "Good Wife" üks peaosalisi teatas eelmisel nädalal, et üks naissoost filmiinimene saatis toona 23-aastase näitleja Seagali hotellituppa, selgitades, et rollile pretendeerib lisaks temale veel üks naine.

"Ma nägin tema relva, ma ei ole kunagi varem oma elus relva näinud," meenutas Margulies hirmutavat juhtumit Seagali hotellitoas. Naine pääses sealt aga vigastusteta välja. "Mind ei vägistatud ja mind ei vigastatud kuidagi moodi. Ma ei tea, kuidas ma sellest hotellitoast välja sain, ma karjusin ennast sealt välja," kirjeldas näitlejanna.

Endine näitleja Lisa Guerrero avaldas juba oktoobris, et ühel prooviesinemisel 1990ndate aastate keskel pidi ta minema Seagali koju, mees kandis kohtumisel vaid siidist kimonot.

Seagal ei ole mitmetele ahistamissüüdistustele veel omapoolset kommentaari andnud.