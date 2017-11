ETV kannab üle Eesti Vähiliidu suurejoonelise sünnipäevakontserdi

Kontserdil esineb dirigent Siim Aimla juhendamisel Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli bigband ning üles astuvad armastatud solistid.



ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi sõnul on televisioonil väga suur jõud haarata heategevusse korraga palju inimesi ning seda tuleb võimalusel ka teha. "Oleme valmis toetama kõiki abivajajaid, eriti veel, kui kontsert on nii kõrgetasemeline ja esinevad meie parimad artistid nagu Karl-Erik Taukar, Sandra Nurmsalu, Nele-Liis Vaiksoo ja paljud teised ning kontserti juhib Märt Avandi," ütles Killandi. "Minu vanaemal oli rinnavähk ja oleksin teinud kõik, et seda haigust ennetada, aga tol ajal olid võimalused teised. Praegu on meditsiin tohutult arenenud ja meil on võimalus ennetustööle läbi meedia palju kaasa aidata."

Ülekande režissöör on Meelis Rein, helirežissöör Tanel Klesment, juhtoperaator Aare Varik, tegevprodutsent Ene-Maris Tali. Kontsert "Elu armastan sind!" on ETV ekraanil laupäeval kell 19.35.

Eesti Vähiliidu 25. sünnipäevale pühendatud heategevuskontserdi piletitulu läheb rinnavähi ennetustööks, sest just rinnavähk on naistel kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja. Telefonid on avatud ja oma annetuse saavad teha ka televaatajad.