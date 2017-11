Kas tunned loo ära? Taukari hitt sai parmu- ja torupilli kaveri

Raska on torupilli mänginud juba 2005. aastast, parmupilli aga 2008. aastast. "Praktikat on tegelikult juba kõvasti," ütles Raska "Vikerhommikus".

Raadios esitas Raska oma versiooni Taukari hitist "Seitse pühapäeva", mida muusik ise varem kuulnud polnud. "Pärast mitmeid kuulamisi, kuidas ütelda, päris tore on. Mu lemmikkoht on intro," ütles Raska ja selgitas, et just sissejuhatus on selle loo äratuntavaim osa.

Raska lisas, et Taukari lugu polnud parmu- ja torupillil üldse lihtne mängida. "Võrreldes selle muusikaga, mida ma nendel instrumentidel tavaliselt mängin, oli keeruline see, et põhiline meloodia sellel lool, nagu popmuusikal ikka, oli laulumeloodia. Ta laulab sõnu ja ei ole kindlat meloodiastruktuuri. Selles mõttes on raske leida viisi, kuidas ma nendel pillidel mängima peaks nii, et meloodia kõlaks äratuntavalt," ütles Raska.