Telesarjast "Pilvede all" valmib film, kinodes tuleva aasta algusest

"Film "Pilvede all. Neljas õde" toob vaatajate ette rääkimata loo, saladuse, mida sarja peategelaste ema Sirje on oma kolme tütre eest varjanud," selgitas Toomas Kirss ERR Menule ja lisas, et filmis paljastub, et õdesid polegi kolm, vaid hoopis neli. "Ees ootavad emotsionaalsed ning jahmatavad sündmused."

2018. aasta algul kinodesse jõudev film viib tuttavad tegelased ajas 4-5 aastat edasi. "Suurim erinevus on see, et film on eraldiseisev lugu, üks tervik kindla alguse ja lõpuga. Sarjas kulgeb tegelaste elu teises tempos, filmis jutustatakse vaatajale üks konkreetne lugu," kinnitas Kirss ja mainis, et kinno on oodatud ka need, kes pole sarja kunagi näinud.

"Mõte teha sarjast film on vana idee, mida me kaalusime juba "Kelgukoeri" tootes," sõnas ta ja nentis, et toona said nad riigilt toetuse osas äraütleva vastuse. "Nüüd olime targemad ja tegime filmi oma jõududega."

"On võimalik, et ühel hetkel peab sari ka selle sündmuseni välja jõudma, aga see sõltub juba telekanalist ja -vaatajatest," kinnitas ta ja tõi välja, et neil ei ole veel plaani sarja tegemist lõpetada. "Võimalik, et filme tuleb veel."

Filmis astuvad ekraanile lisaks tuttavatele näitlejatele ka mitmed uued näod, nende seas Guido Kangur, Karin Tammaru, Merle Palmiste, Hilje Murel, Krista Lensin jt.

Film "Pilvede all. Neljas õde" valmib sarja tegijate poolt, režissöör on Toomas Kirss, stsenarist Eleonora Berg, originaalmuusika on teinud Toomas Lunge.