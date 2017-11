Mardisanti ukse taha jätta ei tohi

Leivo sõnul on mardi- ja kadrisandid käimas just hingede ajal, et tulla kodudesse õnne sisse viskama.

"See on nagu aastavahetus vanarahval, aga meie ajal on see asi juba niimoodi muutunud, kombed on kogu aeg juurde tulnud ja ütleme nii, et praeguseks ajaks on jäänud mardisandiks jooksmine ainult laste teha," selgitas Leivo, kelle arvates see ei peaks siiski nii olema, kuna tore oleks, kui terve pere või sõpruskond koos marti jookseks.

Leivo oli stuudiosse kaasa võtnud suure koguse erinevaid aksessuaare, mida mardijooksmisel kasutada. Näiteks suur puust kulp ja nukk mardiemale, pahupidi kasukas, mask ja vitsakimp mardiisale. Vitsa ei kasutata aga karistamiseks, vaid hoopis tervise toomiseks.

Kaasa võib võtta ka näiteks hobusemaskiga mardisandid, mis annab võimaluse teha erinevaid nalju ja vigureid.

"Kogu see rituaal käib ainult laulu saatel," selgitas Leivo, kelle sõnul ei tohi mardisant kutsumata tuppa tulla, kuid sante ukse taha jätta ka ei tohi, siis on oodata sajatusi.

"Pererahvas peab ka olema aktiivne, nemad peavad kaasa mängima, see on nende jaoks tehtud, see on nende õnne pärast," rõhutas Leivo.

Tänapäeval on lihtne anda mardisantidele komme, kuid Leivo on saanud ka suitsuvorsti, sibulat, küüslauku jms.