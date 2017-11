Estonias on taas päev sassi löödud: Aivar Mäe õmbleb kostüüme, juhitoolis istub Rauno Elp

Sel päeval toimub kõik uue peadirektori valvsa silma all – juhitooli on hõivanud ooperisolist Rauno Elp. Oma koha kaotanud teatrijuht Aivar Mäe õmbleb kostüüme, balleti kunstiline juht Toomas Edur müüb kassas pileteid ja balletisolist Eve Andre-Tuga istub (loe: teeb tööd) infolauas.

