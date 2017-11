Hardi Volmer enda esinemisest: kole vaadata, nagu junn

8. novembril sai Hardi Volmer 60-aastaseks ning selleks puhuks kutsus "Ringvaade" Singer Vingeri laulja, poliitiku ning režissööri saatesse, et testida, kas vastab tõele müüt, et tal pole enda lugude sõnad peas.

"Ega ma ei eeldanudki, et kui mu sünnipäev on sattunud keset karmi töönädalat, siis hakkab kohe šampanja voolama," sõnas juubilar Hardi Volmer, lisades, et hommikul sai ta ikkagi esimesed õnnitlused kätte. “Lilled, kallistused, musid, kogu komplekt.”

Grete Lõbu pani Volmeri ka proovile, mängides talle ette ning küsides küsimusi Singer Vingeri tuntud lugude kohta. Üldiselt Hardi Volmer hädasse ei jäänud, küll aga ei meeldinud talle näha videost enda esinemist. “Kole vaadata, nagu junn.”

"Mulle tundub, et Ivo Linna on ainus laulja Eestis, kellel on kõik laulud meeles, kuigi ka tema on nutnud, et hakkavad osad juba ununema," mainis ta ja selgitas, et eks see looming püsib meeles, mida pidevalt esitad, vanemad lood lendavad aga mälu prügikasti.