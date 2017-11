Hõbelusikal kolm preemiat pälvinud restoran Haku viib reisile Jaapanisse

Peakoka Shuichi Shiraishi sõnul pakutakse Hakus traditsioonilist Jaapani toitu. "Näiteks road värskest kalast ja lihast," sõnas ta ja selgitas, et Jaapanis vajavad peakokad söögitegemiseks litsentsi. "Mul on see juba mitu aastat olnud."

"Ma olen pärit Põhja-Jaapanist ning Eestis on sarnane kliima, seepärast on Eesti mulle tuttavam paik," ütles Shiraishi, lisades, et talved on sealgi külmad ning suved on väga ilusad.

Eesti toitudest maitseb Shiraishile hapukurk. "Selle maitse on sarnane Jaapani marineeritud kurgiga," tõdes ta ja tõi välja, et ta sööb alati ka kilu, kuid tema lemmik on heeringas. "Ma armastan seda väga."

Restoranis töötab ainult kaks inimest - peakokk Shuichi Shiraishi ning tema abikaasa. "Ma olen ettekandja ja teen kõike, mida vaja, teenindan, koristan, võtan inimesi vastu, saadan neid ära," selgitas Marju Shiraishi.

Marko Reikop proovis ka kaht toitu, mida Hakus pakutakse. "Jaapani toidu puhul on eriline just see, et kõik maitsed on väga hõrgud ja peened."