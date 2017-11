Swingtantsu entusiastid: seda võib tantsida nii tõsiselt kui ka veiderdades

"Mulle meeldib nii tantsida kui ka swingmuusika, seega miks mitte ühendada need kaks," ütles Laima Kirsimaa, lisades, et neil on ka väga tore tantsijate kogukond. "Tänaseks päevaks võib öelda, et suuremale peole tuleb meid kokku kuskil paarsada."

Kirsimaa sõnul on swingtants väga universaalne. "Seda võib tantsida tõsiselt ja soliidselt, aga võib teha ka veiderdades, kiirelt, aeglaselt, rahulikult," mainis ta ja selgitas, et maailmas tantsitakse praegu svingi väga palju. "Leidub hulgaliselt potentsiaalseid tantsupartnereid."

Johannes Gustav Varkki sõnul annab swingtants talle võimaluse riietuda 1930. ja 1940. aastate stiilis. "Saab suhelda, ennast liigutada ja muusika on ennekõike väga inspireeriv."

Swingtantsimisega tegelevad Varkki ja Kirsimaa vaid enda lõbuks. "Muusika läheb käima, hakkad kuulama, lähed tantsupõrandale ja improviseerid," tõdes Kirsimaa.

10.-12. novembrini toimub Tallinas Swing Five festival, kus on kõigil huvilistel võimalik swingtantsuga kätt proovida.