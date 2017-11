Raadio 2 tuleb detsembri alguses taas bändisärgilaadaga

9. detsembril toimub raadiomaja fuajees taas R2 bändisärgilaat, kuhu tulevad kohale mitmed tuntud Eesti artistid ja bändid, et müüa oma pildiga särke ning kohtuda fännidega. Laada korraldaja Maarja Merivoo-Parro usub, et sellest on saanud Raadio 2 iga-aastane traditsioon.

Merivoo-Parro sõnas, et bändisärgilaat on Raadio 2 suvise bändisärgipäeva talvine pikendus. "Kutsume inimesi üles oma muusikalist meelsust särgi kaudu väljendama ning laadal on võimalus nii end kui oma sõpru-sugulasi vajalike vahenditega varustada," sõnas ta ja kinnitas, et mõnes mõttes on bändisärgilaat Raadio 2 igapäevase tegevuse kehastus. "Kui harilikult tooma parimad Eesti muusikud kuulajateni läbi eetri, siis bändisärgilaadal on neil võimalus päriselt kokku saada, juttu rääkida, kaupa teha, autogrammi küsida ja patsu lüüa."

Praeguseks on laada korraldaja sõnul oma laua kinni pannud juba Trad.Attack! ning Genka. "Pikem nimekiri selgub mõne nädala pärast," kinnitas ta ja kutsus kõiki muusikuid ühendust võtma, kes sooviksid ka laadal osaleda.

Laat avab uksed 9. detsembril kell 11 ning jääb avatuks kuni kella 15-ni. Kõik huvilised on raadiomaja fuajeesse oodatud, korraldajad tuletavad aga meelde, et kaasa tuleks võtta sularaha.