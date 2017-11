Valmiv telesari "Pank": enam kui 1,5 miljonine eelarve, 86 võttepäeva ja üle 100 näitleja

Stsenarist Tarmo Jüristo sõnul moodustub sarjas "Pank" üks maailm, kus leiab aset ühaaegselt hästi mitmeid erinevaid omavahel põimuvaid lugusid.

Produtsent Paul Aguraiuja kinnitas, et Eesti mastaabis on tegu erakordselt suure projektiga. "Kõigi kümne episoodi kulud on rohkem kui poolteist miljonit eurot," ütles ta ja tõdes, et see on üle kümne korra suurem kui tavapärasel Eesti seriaalil.

Võte, mida "Pealtnägija" kõrval jälgida saab, toimub südaööol Eesti ühe intensiivseima liiklusega Liivalaia tänaval. Viieks tunniks on seal kogu liiklus autodele suletud. Maja katustele paigaldatakse massiivsed prožektorid, kohale sõidutatakse kraanad, Eesti tippkinotehnika ja võistlushobune. Ühel hetkel on tänav täis autosid, mida nähti siin sellises konsentratsioonis viimati 1990. aastate keskel.

17-aastase hobuse Londa ja kaskadöör Karl Roberti ülesandeks on galopeerida mööda tihedat liiklust. Maha sadadanud lörts ei tee asja lihtsamaks. Öö jooksul läbitakse üht ja sama 500-meetrist distantsi mitukümmend korda. Iga kord filmitakse hobuse juures mõnda uut detaili. Kella kolme paiku öösel on alles pool 20-sekundilisest materjalist filmitud.

Tööpäev lõpeb hommikul kell viis. Nüüdseks on filmitud 40 päeva, aga üle 40 on võttepäeva on veel ees. Suurem osa seriaalist filmitakse ühes Tallinnas kesklinnas asuvas tuntud büroohoones, kuhu püstitati pooleteise kuuga peaaegu täismõõdus pangakontor.

Ettevalmistuse käigus tuli sarja loojatel lahendada üksjagu praktilisi probleeme. Näiteks, kust leida veerand sada aastat hiljem veel 50 ajastutruud ja töökorras pangaarvutit?

Sarja peategelast Toomas Pisukest kehastab näitleja Sergo Vares, kes on viimased viis aastat olnud Eestist eemal ning teinud teatriprojekte Londonis. "Mulle tundub, et kui me räägime esimesest Eestist ja teisest Eestist, et siis tol hetkel see võis olla kolmas Eesti, või siis vastupidi kõige esimene Eesti," mõtiskles Sergo Vares ja kinnitas, et need inimesed elasid natuke teistmoodi elu, mida tema ilmselt üheksakümnendatel ei oleks ette kujutanud. "Ma olin ka liiga väike."

Niigi ebatavalisele projektile lisab vürtsi ja intriigi, et selles on äratuntav hulk pärisinimesi ja tõestisündinud lugusid. Sergo Varese puhul räägitakse tema sarnasusest Erkki Raasukesega. Evelin Võigemasti tegelaskujus - finantsjuhis Ülles näevad Tiina Mõisa.

Sarjas teeb kaasa üle saja eesti näitleja. Lisaks Raasukesele ja Tiina Mõisale on sarjas ka omad Lõhmused, Tamjärved ja olaritaalid. Naisi on pangas vähem, aga nende tegelaskujudel on sarjas tähtis koht. Näiteks olulist kõrvalosa, Rootsi pangajuhti kehastab näiteks Soome nimekaim filminäitleja Kati Outinen, kes pärjati 2002. aastal Cannes'i filmifestivalil parimaks naispeaosatäitjaks.

Oma tagasihoidliku rolli selles nimekas seltskonnas suutis endale välja kaubelda ka "Pealtnägija" - Kristjan Pihl pidi kehastama taustarollis üht kontoritöötajat. Tehti aga väike valearvestus ja tema tegelaskuju polegi tautal paista.

Vaata ka Kerttu Kaldoja ja Rutt Ernitsa reportaaži "Panga" võtetelt.